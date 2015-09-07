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غدًا| محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الجهادية» المنتمية لداعش

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غدًا| محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الجهادية» المنتمية لداعش غدًا| محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الجهادية» المنتمية لداعش

متهم – تعبيرية

تنظر غدًا الإثنين، محكمة «جنايات شمال القاهرة»، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بقضية «خلية طنطا الجهادية» التي ترتبط بتنظيم «داعش»، وذلك فى ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وكان النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

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