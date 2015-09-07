معلمي السويس يهددون بالاضراب قبل بداية الدراسة بسبب قرارات النقل

أعلن عدد من مديري المدارس والمعلمين رفضهم للقرار الصادر من محافظ السويس ومدير التعليم بنقل المعلمين الذين يعملون داخل اى مدرسة أكثر من 7 أعوام متواصله ، مهددين بالاضراب عن العمل مع بداية العام الدراسي الجديد.

قال أحمد السيد مدير مدرسة الشهيد عبد المنعم عثمان بحوض الدرس ببور توفيق أن هناك حالة غضب لدي جميع المعلمين وجميع مسئولو المدارس من القرار الغير صائب والغير مدروس بشكل جيد والذى صدر بدون اى أخذ رأي للمعلمين وهذا القرار سيؤدي إلى خلل فى المنظومة التعليمية قبل الدراسة .

أضاف فى تصريحات خاصة القرار صادر بدون أى معايير للمتفوق والمتميزين وأنه كمدير مدرسة حصل على شهادتين للجوده وهي المدرسة الوحيدة بالمحافظة الحاصلة على ذلك والجميع يشهد بمستوي النظافة والجمال والتعليم بالمدرسة ومع ذلك يصدر قرارا بنقله ولا يتم اى مراعاة للمجتهدين والمتميزين فى عملهم وكأن الجميع يريد هدم اى تطوير يحدث على ارض الواقع.

تابع أنه تواصل مع عدد كبير من المعلمين وسينظمون وقفة داخل مديرية التعليم تعقبها وقفة بالديوان العام أذا لم يتم ايقاف القرار الذى يعتبر قنبلة موقوته قبل بداية العام الدراسي.