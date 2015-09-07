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غدًا| إعادة محاكمة «أنس الفقي» بتهمة الكسب غير المشروع

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غدًا| إعادة محاكمة «أنس الفقي» بتهمة الكسب غير المشروع غدًا| إعادة محاكمة «أنس الفقي» بتهمة الكسب غير المشروع

انس الفقي – وزير الإعلام الأسبق

تنظر غدًا الإثنين، محكمة شمال القاهرة بالعباسية، إعادة جلسات محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، بتهمة الكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بعضوية المستشارين شريف عزب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ.

يذكر أن محكمة النقض قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيهًا، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيها، بشكل غير مشروع.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي، للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيهًا، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

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