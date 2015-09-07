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مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ينظم ندوة “الجهود المجتمعية ومواجهة العنف”

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مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ينظم ندوة “الجهود المجتمعية ومواجهة العنف” مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ينظم ندوة “الجهود المجتمعية ومواجهة العنف”

جانب من الندوة

نظم مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ندوة موسعة حول (الجهود المجتمعية ومواجهة ظواهر العنف) وذلك بمقر جهاز تعمير الصحارى بالوادي الجديد.

وصرح منصور سعيد مدير عام مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد وقال إن الندوة شارك فيها عدد كبير من العاملين بالجهاز بهدف توعية المشاركين بخطورة ظاهرة العنف على المجتمع وتوضيح دور المؤسسات الدينية والتربوية في تعزيز قيم التسامح لدى المواطنين.

وأضاف أن الندوه تأتى في إطار اهتمام المركز بمناقشة كافة القضايا المحلية والقومية وتسليط الضوء على الظواهر المجتمعية سواء كانت ايجابية او سلبية وطرحها للنقاش لتعزيز الإيجابي منها ومواجهة السلبى.

وأكد على أن ظاهرة العنف انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة مما يؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع الأمر الذى يتطلب ضرورة البحث وراء أسباب الظاهرة وطرق معالجتها.

وقال أن الندوة حاضر فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبدالرحيم جاد الرب مدير عام منطقة الوعظ بالوادي الجديد عن أهمية الخطاب الديني ونشر قيم التسامح مؤكدًا على ضرورة عرض الأديان السماوية عرضًا صحيحًا.

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