هيئات رياضية تهدد بتجميد نشاطها بسوهاج عقب أنباء عن إقالة وكيل "الشباب"

حالة من الغضب والسخط تنتاب الأوساط الرياضية بسوهاج عقب تردد خبر برفع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مذكرة لوزير الشباب والرياضية للمطالبة بإقالة أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة بسبب مروره بظروف صحية صعبة فى الفترة الحالية، ومطالبة المحافظ للوزير بتعيين شخصية من محافظة الإسكندرية بدلا من الديب.

ودعت الأندية ومراكز الشباب إلى عقد اجتماع عاجل لها لبحث الموقف، وهدد عدد كبير منهم بتجميد الأنشطة الرياضية ردا على قرار المحافظ الذى يفضل دائما إسناد مناصب قيادية بالمحافظة لأشخاص من محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع بشكل عاجل خلال اليومين القادمين.

ومن جانبه قال خالد رياض، رئيس نادى العسيرات إن أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة شخصية لها قيمتها فى الأوساط الرياضية بالمحافظة، ورجل أفنى حياته فى خدمة قطاع الرياضة ولا يعقل أن يتم إقصاؤه من منصبه لأنه يمر بظروف صحية صعبة، مؤكدا أن جميع الأندية ومراكز الشباب تقف خلف وكيل الوزارة حتى ينعم الله عليه بالشفاء.

وأضاف رياض أن قرار إبعاد الديب بسبب ظروفه الصحية قرار خاطئ وعلى وزير الشباب والرياضة أن يدرس قراراته جيدا، حتى لا تكون هناك تداعيات سلبية من جراء إصدار قرار بإقالة الديب لأن الأمور ستتعقد بشكل كبير، وقد يحدث تجميد للأنشطة الرياضية بالمحافظة، موضحا أن الديب سيعود إلى المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة وستستقبله جموع غفيرة من محبيه.