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وزارة الصحة تدريب فنىّ المعامل بأسوان على أعمال الأمراض المتوطنة

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وزارة الصحة تدريب فنىّ المعامل بأسوان على أعمال الأمراض المتوطنة وزارة الصحة تدريب فنىّ المعامل بأسوان على أعمال الأمراض المتوطنة
بدأت اليوم الأحد، مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، برنامجًا تدريبيًا لفنيّ معامل التحاليل الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بأسوان، على أعمال الملاريا والفلاريا والليشمانيا، وذلك لفترة خمسة أيام، حيث يقوم بالتدريب فريق من وزارة الصحة.

يأتى ذلك فى إطار الدورات التدريبية التى تعقدها وزارة الصحة للفئات المختلفة بالقطاع الصحى على إستراتيجيات مكافحة الأمراض المتوطنة.
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