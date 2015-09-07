محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة القروية فى "إسحاقة"

تفقد الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد قرية إسحاقة وأعلن المحافظ استياءه الشديد من سوء نظافة القرية وتهالك بعض أعمدة الإنارة.

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ إنه كلف اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بجمع المنتجات والمشغولات اليدوية التابعة لمؤسسة التثقيف الفكرى وعرضها فى معرض المحافظة ، أثناء زيارته لها مشيرا إلى ضرورة عمل دورات تدريب لمن لديه القدرة على صناعة المشغولات بقرية إسحاقة مركز كفرالشيخ.

وأضاف: اشتريت بعض المنتجات التى تم صناعتها بمعرض المشغولات بمؤسسة التثقيف الفكرى ، وذلك تشجيعا لهم على ما بذلوه مؤكداً أنه قرر صرف مكافاءة مالية للقائمين على قسم صناعة المشغولات اليدوية مشيدا بالآداء المتميز والمهارة فى صناعة المنتجات اليدوية.

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