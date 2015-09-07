جامعة الفيوم تشكل لجنة للحفاظ على المنظر الجمالى لسور الجامعة ومحيطه

قرر الدكتور فريد عوض حيدر، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل لجنة برئاسة عبد البديع أنور مهدى، مدير عام خدمة المجتمع والمشروعات البيئية، وتضم فى عضويتها نادى جابر مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، ومحمد على مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات وعضو من الإدارة القانونية ومدير الخدمات العامة للحفاظ على سور الجامعة والبيئة الخارجية المحيطة بحرم الجامعة من التشوهات التى تحدث نتيجة وضع الملصقات والإعلانات والكتابة عليه، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من يقوم بتشويه سور الجامعة بلصق مواد دعائية أو كتابة تشوه المنظر الجمالى لسور الجامعة، سواء كان من الأفراد أو الشركات، كما تقوم اللجنة بمتابعة المشكلات الناتجة عن عدم الرصف وصيانة الشوارع المحيطة بالجامعة بعد عمليات الحفر.

وصرح "حيدر" بأن اللجنة ستقوم بمجموعة من المهام منها: المتابعة اليومية وتفقد سور الجامعة لرصد أى ملصقات أو كتابات على السور، وتوثيق أى مخالفات من قبل الأشخاص أو الجهات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال تلك المخالفات، وعمل التجديد والدهانات اللازمة للحفاظ على الشكل الجمالى للسور، وإبداء أى مقترحات لتجميل السور مع المختصين، والتواصل مع الجهات التنفيذية بمجلس المدينة وحى غرب الفيوم لرفع أى إشغالات ناتجة عن أعمال الصيانة والترميم بالشوارع المحيطة بالجامعة، وإصلاح ما تم اتلافه نتيجة عمليات الحفر.. وستقوم اللجنة بعمل تقرير أسبوعى للعرض على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.