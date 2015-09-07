غدا.. ندوة حول مخلفات الذبح وآثارها على شبكات الصرف الصحى بالإسكندرية

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية بمحافظة الإسكندرية ندوة بعنوان: " مخلفات الذبح وآثارها على شبكات الصرف الصحى والبيئة " غدا الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث من أهم الموضوعات التى تؤرق المواطنين خلال تلك الفترة عمليات الذبح وخطورة مخلفاته.وتتناول الندوة التعرف على مخلفات الذبح وآثارها على شبكات الصرف الصحى والبيئة، وكيفية التعامل الأمثل مع مخلفات الذبح.

ويحاضر فى الندوة مدير عام التوعية بشركة الصرف الصحى ، و محاضر متخصص من قسم المعالجه بشركه الصرف الصحى ، و محاضر متخصص من الطب البيطرى.