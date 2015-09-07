3 مرشحين للبرلمان بأسوان تقدموا بأوراقهم في اليوم السادس

ارتفع عدد المتقدمين بأوراقهم بأسوان للترشح لمجلس النواب القادم الى 104 مرشح بعد تقدم 3 مرشحين اليوم بأوراقهم منهم مرشحين بدائرة كوم أمبو ومرشح بدائرة دراو.

وقال المستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان ونائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأسوان، بأن اللجنة تلقت اليوم أوراق 3 مرشحين، وبذلك يصل عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح لبرلمان 2015 بأسوان الى 104 مرشح، وكانت اللجنة تلقت أوراق 76 مرشحاً في اليوم الأول و15 مرشحاً في اليوم الثانى و6 مرشحين في اليوم الثالث ومرشحين في اليوم الرابع ومرشحين في اليوم الخامس و3 مرشحين في اليوم السادس، ليصل بذلك عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم بأسوان الى 104 مرشح .