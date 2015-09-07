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والدة “طفلة الديدان”: النيابة لم توجه أي اتهام للأطباء

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والدة “طفلة الديدان”: النيابة لم توجه أي اتهام للأطباء والدة “طفلة الديدان”: النيابة لم توجه أي اتهام للأطباء

أرشيفية

قالت ماريهان والدة الطفلة جنة الله، ضحية الإهمال الطبي بأحد مستشفيات منطقة الدقي، والمعروفة بـ”فلة الديدان”، إن النيابة لم توجه في تحقيقات اليوم للأطباء أي اتهام بالتسبب في وفاة ابنتي، ونحن ننتظر أن تأخذ العدالة مجراها ضد كل المقصرين وكل من تسبب في وفاة “جنة الله”.

وأضافت “ماريهان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويُذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، الغرفة التي كانت تحتجز فيها إبنتي بالمستشفى لم يكن به تكييف ولا تهوية كافية، وعندما شكونا رد مسئولي المستشفى “هاتوا مروحة”، مشيرة إلى أنها تعرضت لمضايقات في المستشفى بعد أن صعدت قضية إبنتها في وسائل الإعلام.

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