ارتفاع المتقدمين للانتخابات البرلمانية لـ134 مرشحًا بقنا

ارتفع عدد المرشحين للأنتخابات البرلمانية بقنا إلى 134 مرشحا بعد قيام 6 مرشحين بتقديم أوراقهم للجنة تلقى الطلبات فى سادس أيام تقديم الطلبات.

ومن جانبة أعلن المستشار جمال موسى رئيس اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح أن 6 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم فى سادس أيام التقديم وهم أسامه منصور بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا ومركز قفط و طارق السنبسى بالدائرة السابعة بمركز دشنا و محمود يس بالدائرة الثانية بمركز قوص و محمود فاروق بالدائرة الرابعة بنجع حمادي، وعاطف محمود بالدائرة السادسة بأبو تشت و محمود جاد الرب بالدائرة الخامسة بمركز فرشوط .