أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ارتفاع المتقدمين للانتخابات البرلمانية لـ134 مرشحًا بقنا

Google+ Print
ارتفاع المتقدمين للانتخابات البرلمانية لـ134 مرشحًا بقنا ارتفاع المتقدمين للانتخابات البرلمانية لـ134 مرشحًا بقنا

أرشيفية

ارتفع عدد المرشحين للأنتخابات البرلمانية بقنا إلى 134 مرشحا بعد قيام 6 مرشحين بتقديم أوراقهم للجنة تلقى الطلبات فى سادس أيام تقديم الطلبات.

ومن جانبة أعلن المستشار جمال موسى رئيس اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح أن 6 مرشحين تقدموا بأوراق ترشحهم فى سادس أيام التقديم وهم أسامه منصور بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا ومركز قفط و طارق السنبسى بالدائرة السابعة بمركز دشنا و محمود يس بالدائرة الثانية بمركز قوص و محمود فاروق بالدائرة الرابعة بنجع حمادي، وعاطف محمود بالدائرة السادسة بأبو تشت و محمود جاد الرب بالدائرة الخامسة بمركز فرشوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا