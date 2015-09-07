رئيس وزراء بريطانيا يعزى ولى عهد أبو ظبى فى الجنود الإماراتيين

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، أعرب خلاله عن تعازيه فى الجنود الإماراتيين الذين قتلوا فى اليمن يوم الجمعة الماضى، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية مساء اليوم الأحد.

وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة عن 45 جنديا إماراتياً أثناء مشاركتهم فى عملية "إعادة الأمل" التى تقودها السعودية فى اليمن.

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