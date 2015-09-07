أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء بريطانيا يعزى ولى عهد أبو ظبى فى الجنود الإماراتيين

Google+ Print
رئيس وزراء بريطانيا يعزى ولى عهد أبو ظبى فى الجنود الإماراتيين رئيس وزراء بريطانيا يعزى ولى عهد أبو ظبى فى الجنود الإماراتيين
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، أعرب خلاله عن تعازيه فى الجنود الإماراتيين الذين قتلوا فى اليمن يوم الجمعة الماضى، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية مساء اليوم الأحد.

وكانت الإمارات قد أعلنت الجمعة عن 45 جنديا إماراتياً أثناء مشاركتهم فى عملية "إعادة الأمل" التى تقودها فى اليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة