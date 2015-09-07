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نصائح هامة لمرضى الربو.. أهمها لا تختلط بالأغنام والماشية

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نصائح هامة لمرضى الربو.. أهمها لا تختلط بالأغنام والماشية نصائح هامة لمرضى الربو.. أهمها لا تختلط بالأغنام والماشية
الربو المزمن، من الأمراض التى تحتاج لمريض قوى الإرادة والشخصية، كى يتمكن من موائمة حياته عليه، ومسايرة هذا المرضى دون أن يثيره أو يستدعى مضاعفاته، حتى لا يصاب بنوبات ربوية خطيرة، لذا وجب عليه التعايش مع المرض والوقاية التامة من المثيرات التى تهيج النوبات.
>الدكتور محمد أمين أخصائى أمراض الصدر، أكد خلال حديثه عن الربو والنوبات الربوية، على أن الاهتمام بتهدئة الصدر والابتعاد عن كل المثيرات التى يمكن أن تزيد من حدة الخطر، أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لمرضى الربو، واللذين عليهم إتباع مجموعة من النصائح الهامة، تجعلهم فى آمان من نوبات الربو:

- تجنب الاختلاط بالأغنام والماشية والخراف والتى تصدر مخلفاتها وفروها روائح نفاذة معروفة بإثارتها للصدر سريعا، لذا وجب الابتعاد عنها.

- الابتعاد عن منابع الرياح المحملة بالأتربة، وتجنب التعرض لها دون كمامة

- تجنب المعطرات، والمبيدات الحشرية، والروائح، والبخور، وروائح الصوف

- ممنوع على هؤلاء إثارة الغبار والأتربة داخل المنزل، فممنوع (التنفيض) ويفضل المسح بشكل هادئ وبارتداء واق على الأنف والفم

- ممنوع على هؤلاء التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة المؤذية، وكذا تيارات الهواء الساخنة، فلا يتعرض لمروحة أو تكييف

- الابتعاد عن العصبية، والتوتر

- تجنب شرب المشروبات الباردة، أو العصائر المثلجة

- تجنب التخفيف الزائد فى الملابس خلال الصيف، والثقل الزائد أيضا

- الابتعاد عن حاملى العدوى الفيروسية والبكتيرية

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مصر 365