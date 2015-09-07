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بالفيديو - هولندا تبتعد عن يورو 2016 بخسارة مدوية من تركيا

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بالفيديو - هولندا تبتعد عن يورو 2016 بخسارة مدوية من تركيا بالفيديو - هولندا تبتعد عن يورو 2016 بخسارة مدوية من تركيا

(إفي): قلص الهولندي حظوظه في التأهل ليورو 2016 بالخسارة من تركيا بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى في التصفيات يوم الأحد.

أحرز ثلاثية المنتخب التركي لاعبو الوسط أوجوزخان أوزيعقوب وأردا توران (ق8 و26)، بينما تكفل براك يلماز، مهاجم جالاتا سراي، بإحراز الهدف الثالث (ق86).

وواصلت بذلك الطاحونة الهولندية سلسله نتائجها السيئة تحت القيادة الفنية الجديدة لداني بليند،الذي كان يعمل مساعدا لجوس هيدينك بعد استقالة الأخير من منصبه في نهاية شهر يونيو الماضي، بعدما خسرت على ملعبها في الجولة الماضية أمام المنتخب الآيسلندي بهدف نظيف، لتزداد احتمالية غيابها عن نهائيات اليورو لأول مرة منذ عام 1984 رغم أن عدد المنتخبات زاد إلى 24 بدلا من 16.

وبهذا ترفع تركيا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المنتخب الهولندي عند 10 نقاط في المركز الرابع قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لحساب ذات المجموعة، فاز منتخب التشيك على مضيفه منتخب لاتفيا (1-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب "سكونتو" في العاصمة اللاتفية ريجا.

أحرز ثنائية المنتخب التشيكي في المباراة الظهير الأيسر ديفيد ليمبيرسكي ولاعب خط الوسط فلاديمير داريدا (ق13 و25) على التوالي. بينما أحرز أرتورس زيوزينس هدف الشرف لأصحاب الأرض (ق73).

وبتلك النتيجة يرفع رفاق الحارس المخضرم بيتر تشيك رصيدهم إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة منتخب أيلسندا الثاني برصيد 18 نقطة والذي يستضيف المنتخب الكازاخي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في مباراة هامة في وقت لاحق من مساء اليوم.

في المقابل تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند أربع نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

يذكر أن صاحب الصدارة والوصيف يتأهلان مباشرة للنهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا أمام منتخب مماثل من المجموعات الأخرى، إذا لم يكن هو الأفضل بين أصحاب المراكز الثالثة، حيث يتأهل الأخير للنهائيات مباشرة.

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فيديو اليوم السابع

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