بالصور - صلاح في فيفا 16 .. أسرع من دي ماريا وسانشيز وأمهر من لافيتزي

نشر موقع futhead الخاص بأرقام وإحصائيات لاعبي اللعبة الأشهر على مستوى العالم لكرة القدم FiFa16. أرقام أظهرت محمد صلاح رائعا ومتفوقا على عديد من نجوم اللعبة.

عشاق كرة القدم ولعبة FiFa16 في انتظار النسخة الجديدة من اللعبة والتي ستصدر في الأسواق خلال الشهر القادم.

وكان الموقع الرسمي للعبة قد نشر من قبل أقوى 50 لاعبا في النسخة الجديدة المنتظرة والتي شهدت بالطبع أسم ليونيل ميسي في الصدارة. (طالع التفاصيل)

قبل أن ينشر موقع futhead أرقام وإحصائيات العديد من اللاعبين من بينهم محمد صلاح والتي يستعرضها FilGoal.com.

وستظهر إمكانية صلاح مع روما في لعبة FiFa16 بقوة 80 مع سرعة 91 ومهارة تسديدة تصل لـ72 مع مهارات وتحكم بالكرة يصل إلى 85.

أرقام مميزة تفوق من خلالها صلاح على العديد من نجوم اللعبة. فتفوق في السرعة على نجوم عديد أمثال السريع أليكس تشامبرلين (89) وآرون لينون (89).

ليس تشامبرلين صاروخ أرسنال فقط الذي يتفوق عليه صلاح بل أيضا تفوق على سرعة الجناح الأرجنتيني الرائع آنخيل دي ماريا وأليكسيس سانشيز وفرانك ريبيري وراميرز لاعب تشيلسي.

من ناحية المهارة والتحكم في الكرة تفوقت إمكانيات صلاح والتي جاءت (85) على العديد من النجوم أبرزهم إيزيكيل لافيتزي نجم باريس سان جيرمان والسريع أشلي يونج.

إلى جاب البرازيلي هالك والمتوج بكأس العالم توني كروس ونجم برشلونة إيفان راكيتيتش.