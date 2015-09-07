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مصر توكل محاميين للطعن على إيقاف كرم جابر

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شدد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على أن لاعبه صالح جمعة كان مثالا للانضباط في رحلة الفريق الأحمر إلى إسبانيا لمواجهة خيتافي.

وقال مبروك لـFilGoal.com اليوم الأحد: "أتحدى من يشيع الأكاذيب حول صالح جمعة بأن يثبتوا خروجه عن النص في أي شيء".

وأوضح "الرجل كان نموذجا يحتذى به مثل باقي اللاعبين. الكل كان ملتزما تماما، تقول لهم ناموا أو احصلوا على راحة، الكل يلتزم بالبرنامج الموضوع".

وكانت تقارير قد أشاعت أن جمعة ارتكب أخطاء خارج الملعب يرغب الأهلي في محاسبته عليها، ما نفاه النادي الأحمر جملة وتفصيلا.

وتحدث مبروك عن أمرين يخصان رحلة الأهلي إلى إسبانيا لمواجهة خيتافي التي انتهت بخسارة الشياطين في ركلات الترجيح.

وقال مبروك: "خيتافي سهل؟ يقولون ذلك وسمعته. لكن مع احترامي أظن أن من يقول ذلك لم يشاهد المباراة جيدا".

وأفصح "خيتافي لديه مستوى من السرعات غير عادي، ويعتمد على اللعب العرضي ويفتح الملعب على مصراعيه بشكل ممتاز. المباراة كانت صعبة".

ثم استدرك "لكن رغم ذلك الأهلي قدم مستوى ممتازا. هذا المستوى جعلني مطمئن جدا لمستقبل الفريق الأحمر".

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