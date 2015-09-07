أرقام في الجول – باسم مرسي + كهربا > منتخب تشاد

تألق الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وباسم مرسي مهاجما منتخب مصر ونادي الزمالك أمام تشاد وسجلا رباعية ضمن خماسية مصر في مواجهة الفريقين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

سجل باسم مرسي هاتريك وكهربا هدفا ومحمد صلاح أخر في فوز مصر 5-1.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات تثبت أن الثنائي باسم مرسي وكهربا كانا كفيلين بمعادلة دقة تصويبات لاعبي تشاد كلهم خلال المباراة.

فقد صوب باسم مرسي خمس تصويبات كان من بينهم أربعة بين القائمين والعارضة هز الشباك بثلاثة منهم.

بينما كهربا صوب أربع تصويبات كان من بينهم ثلاثة بين القائمين والعارضة أحرز هدفا واحدا.

أما منتخب تشاد مجمعا فقد صوب 20 كرة باتجاه المرمى لكن سبعة فقط كانا بين القائمين والعارضة.

وإجمالا للاعبي مصر فقد صوب المنتخب 15 كرة باتجاه مرمى تشاد لكن 11 كانوا بين القائمين والعارضة نتج عنهم خماسية.