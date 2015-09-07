أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عدلي القيعي لـ في الجول: نعم الأهلي طلب مني العودة في منصب جديد

Google+ Print
عدلي القيعي لـ في الجول: نعم الأهلي طلب مني العودة في منصب جديد عدلي القيعي لـ في الجول: نعم الأهلي طلب مني العودة في منصب جديد

محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عرض رسميا على عدلي القيعي أحد أيقونات النادي العودة للعمل في المنظومة الإعلامية للقلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن طاهر كان يرغب خلال اليومين الماضيين في تكليف أحد أبناء النادي بدور المتحدث الإعلامي للقلعة الحمراء، وأنه اتجه إلى عدلي القيعي يطلب منه القيام بهذا الدور.

وتواصل FilGoal.com مع الرجل الذي لعب أدوارا عديدة وله من الإنجازات الكثير في تاريخ النادي، وتحدث القيعي في عرض طاهر.

وقال القيعي لـFilGoal.com: "هذا حقيقي. اتصل بي المهندس محمود طاهر وطلب مني العمل في المنظومة الإعلامية كمتحدث رسمي باسم النادي ومجلس الإدارة".

وكشف "قال لي طاهر إن وجودي في النادي مهما له ولمجلس الإدارة".

وأكد طاهر للقيعي أنه يعد من رموز القلعة الحمراء، لهذا يتمنى قبوله للعرض.

وأفصح القيعي "طبعا كان ردي سريعا. أنا لا أتأخر عن الأهلي أبدا. حين يصدر القرار أنا تحت أمر النادي".

القيعي حاليا يعمل مسؤولا عن التسويق في شركة بتروسبورت، وأكد "هذا لن يتعارض مع المنصب المعروض علي من جانب الأهلي".

ثم أتم "لو طلب مني الأهلي التفرغ، فوقتها لكل مقام مقال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع