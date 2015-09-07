عدلي القيعي لـ في الجول: نعم الأهلي طلب مني العودة في منصب جديد

محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عرض رسميا على عدلي القيعي أحد أيقونات النادي العودة للعمل في المنظومة الإعلامية للقلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن طاهر كان يرغب خلال اليومين الماضيين في تكليف أحد أبناء النادي بدور المتحدث الإعلامي للقلعة الحمراء، وأنه اتجه إلى عدلي القيعي يطلب منه القيام بهذا الدور.

وتواصل FilGoal.com مع الرجل الذي لعب أدوارا عديدة وله من الإنجازات الكثير في تاريخ النادي، وتحدث القيعي في عرض طاهر.

وقال القيعي لـFilGoal.com: "هذا حقيقي. اتصل بي المهندس محمود طاهر وطلب مني العمل في المنظومة الإعلامية كمتحدث رسمي باسم النادي ومجلس الإدارة".

وكشف "قال لي طاهر إن وجودي في النادي مهما له ولمجلس الإدارة".

وأكد طاهر للقيعي أنه يعد من رموز القلعة الحمراء، لهذا يتمنى قبوله للعرض.

وأفصح القيعي "طبعا كان ردي سريعا. أنا لا أتأخر عن الأهلي أبدا. حين يصدر القرار أنا تحت أمر النادي".

القيعي حاليا يعمل مسؤولا عن التسويق في شركة بتروسبورت، وأكد "هذا لن يتعارض مع المنصب المعروض علي من جانب الأهلي".

ثم أتم "لو طلب مني الأهلي التفرغ، فوقتها لكل مقام مقال".