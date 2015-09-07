الأهلي يكشف الميزة الأهم لإيفونا

اجتمع كرم جابر المصارع المصري مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة لمناقشة أمر إيقافه لمدة عامين.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد قرر إيقاف كرم جابر عامين بسبب تخلفه عن مواعيد كشف المنشطات.

واتفق وزير الرياضة مع جابر على توكيل محاميين أحدهما تونسي وآخر فرنسي.

ويستأنف كرم جابر استعداده لأوليمبياد ريو دي جانيرو بالعودة لأمريكا يوم 25 سبتمبر الجاري لاستكمال معسكره التدريبي.

وتأتي خطوة وزارة الرياضة بتوكيل محاميين بعد أن أكدا أن قبول الطعن ورفع الإيقاف عن كرم جابر أمر حتمي بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أجراها اللاعب سلبية.