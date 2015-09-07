أبو بكرعبد الكريم: عصام سلطان استقبل 20 زيارة في محبسه وهذا مثبت في ملفه

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، ما قالته زوجة السجين عصام سلطان عن عدم كيفية زيارة زوجها في السجن بشكل مستمر حيث تشتكي من قلة الزيارات، مؤكدًا أبو بكر في مداخلة للإعلامي “جابر القرموطي” في حلقة اليوم من “مانشيت” علي قناة ” أون تي في ” أن هذا الكلام غير صحيح، حيث استقبل عصام سلطان 20 زيارة منذ سجنه وهذا مثبت في ملفه.

مشيرا إلى أنه في 6 شهور تقريبا استقبل 8 زيارات، كما أوضح أن هناك نوعان من الزيارة واحدة عادية وأخرى استثنائية وإذا كانت زوجته ترغب في الحصول على إذن زيارة استثنائية عليها التقدم بطلب إلى الجهات المسئولة للسماح بذلك.

كما أضاف أن مصلحة السجون حالياً تسمح للسجين بمصافحة أقاربه وأهله خلال الزيارات وليس كما أكدت زوجه سلطان إنها لم تستطع حتى الجلوس معه لفترة طويلة خلال الزيارة.