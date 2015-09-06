بالفيديو – ركلة العقرب الخالدة بعد 20 عاما.. ' احذر، لا تعلمها لحراسك '

كم حارس مرمى مبدع ظهر في تاريخ كرة القدم؟ آلاف؟ مئات؟ يتم عدهم على أصابع اليد الواحدة؟ لك أن تتخيل أن هناك صدة واحدة في مباراة ودية ظلت مخلدة في التاريخ ومدونة باسم صاحبها.

"ركلة العقرب" التي أبهرت العالم في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما خلال مواجهة كولومبيا وإنجلترا الودية على ملعب ويمبلي للحارس المجنون ريني هيجيتا.

جيمي ريدناب لاعب وسط إنجلترا حول كرة ساقطة تجاه مرمى كولومبيا.. فجأة ارتكز هيجيتا على قدمه وأطلقها خلفية ليعيدها للملعب مرة أخرى وسط تصفيق 20 ألف مشجعا حضروا المباراة ودهشة من المتابعين.

لحظة جريئة من الحارس الكولومبي ظلت وستظل مخلدة في التاريخ.. عندما انحنت قدمي هيجيتا على شكل العقرب في لقطة غريبة أطلق عليها "ركلة العقرب" وكتبت باسمه.

لا تفعل هذا في ملعبك

"لم أشاهد هذا من قبل في الملاعب. لكننا لن نعلم حراس مرمانا أن يقوموا بهذه الحركة مطلقا". هكذا قال تيري فينابلز مدرب إنجلترا.

أما هيجيتا فقال عن تلك اللقطة: "أردت أن أقوم بشيء لم يفعله أحد من قبل. لدي الكثير من المخزون لأقدمه لكن لم أخطط للقيام بها".

هذا التصريح مشكوك في مدى صدقه. إذ التقطت العدسات قيام هيجيتا بمحاولة ركل الكرة أثناء عمليات الإحماء بهذه الطريقة أربعة أو خمسة مرات وفقا لصحيفة (ديلي ميل). لكن لم يلاحظ أحد نظرا لعدم امتلاء الملعب قبل المباراة.

وفي حوار أجراه هيجيتا مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية قال: "الناس دائما تذكر إنجازاتها ويتذكرون لحظاتهم العظيمة.. هذه اللقطة بالنسبة لي عظيمة".

وأضاف "أشعر بالسعادة عندما أشاهد الأطفال يحاولون تقليدها في الحدائق والملاعب رغم مرور سنوات عديدة عليها".

وتابع "هذا اليوم في إنجلترا أعطيت الكرة ما كنت أنتظره طوال خمس سنوات سابقة".

هيجيتا كان مشهورا باللقطات الغريبة. حتى أن لديه خطأ كارثي أمام الكاميرون في مونديال 1990 عندما حاول مراوغة روجيه ميلا هداف الكاميرون لكنه فشل ونتج عنها هدفا في مرماه.

جنون هيجيتا لم ينته حتى بعد 20 عاما.. وأثناء تدريبه لحراس النصر السعودي تذكر ركلة العقرب واستخدمها لزيادة المرونة لدى حراس فريقه.

وعكس تصريحات مدرب إنجلترا السابق بأنه لن يعلمها لحراسه. لكن هيجيتا بعد 20 عاما لم ينفذ نصيحة تيري فينابلز.