النني: هذا ما يميز كوبر عن برادلي وشوقي غريب

يرى محمد النني لاعب وسط منتخب مصر أن هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة يملك شيئا لم يحظى به مدربي المنتخب السابقين.

وانتصر منتخب مصر على تشاد 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 يوم الأحد.

وقال النني في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "اعتقد أن كوبر يمتلك ميزة تجعله يتفوق على مدربي مصر في الفترة الأخيرة، وهي أنه يهتم بالدفاع كثيرا".

وتولى بوب برادلي وشوقي غريب قيادة منتخب مصر في السنوات الأربعة الأخيرة والتي فشلت مصر فيها في التأهل لأمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية.

وأضاف النني "يركز كوبر بشكل جيد على الدفاع والبناء الدفاعي للفريق، وهذا ما يجعل الفريق يواجه أي منتخب قوي بثبات".