فتحي مبروك يفسر لـ في الجول: لماذا لم يتألق رمضان صبحي أمام تشاد

فسر فتحي مبروك المدير الفني للأهلي رؤيته عن لماذا لم ينفجر رمضان صبحي مع منتخب مصر أمام تشاد في اللقاء الذي شهد انتصار الفراعنة بخماسية.

ولعب رمضان صبحي في وسط الملعب مع محمد صلاح ومحمود عبد المنعم "كهربا" وباسم مرسي في المهام الهجومية للفراعنة.

وقال مبروك لـFilGoal.com: "في البداية إنه تقييم خاص بالمدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر وهو الأدرى بفريقه".

وتابع "من الناحية الفنية بالنسبة للاعب في فريقي فأستطيع القول إن رمضان صبحي يجيد أكثر حين يلعب في عمق الملعب وليس على الجناحين".

وأضاف "رمضان اعتاد مؤخرا مع الأهلي اللعب في العمق تحت رأس الحربة. هو ممتاز في الاختراق من الخلف للأمام".

وأكمل "لكن اللعب على الجناحين يبعده بعض الشيء عن مكان قوته".

نتيجة خادعة

وتحدث مبروك عن فوز الفراعنة، مفصحا "طبعا الفوز بنتيجة كبيرة أمر رائع وممتاز. فقط يجب ألا ننخدع في النتيجة لأن المنافس كان متواضعا إلى حد ما".

وأفاد "المجموعة بالكامل ربما منتخب مصر يستطيع تسيدها من الناحية الفنية وفيما يخص الإمكانيات كذلك".