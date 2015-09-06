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ناجي: الشناوي أثبت أنه يستحق حراسة مصر أمام تشاد

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ناجي: الشناوي أثبت أنه يستحق حراسة مصر أمام تشاد ناجي: الشناوي أثبت أنه يستحق حراسة مصر أمام تشاد

نال أحمد الشناوي حارس مرمى إشادة خاصة بعد الفوز على تشاد بنتيجة 5-1 في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب: "قدم اللاعبون أداءً رائعًا، وأدوا المباراة برجولة وسط درجة حرارة عالية وملعب سيء".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "أقول للشناوي برافو .. لقد ظهرت بمستوى هائل".

وتابع "إذا وضعت ورقتين أمامي واحدة لإكرامي وأخرى للشناوي واخترت أيهما عشوائيا. سأجلس بشكل مريح خارج الملعب".

وأتم مدرب المنتخب إشادته بلاعب الزمالك: "اليوم أثبت أنك حارس مرمى مصر".

ويعد أحمد الشناوي الحارس الأساسي لمنتخب منذ تولي المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المسئولية.

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