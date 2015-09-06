التأمين الصحى: 160 ألف مريض فيروس "سى" سجلوا طلب العلاج بسوفالدى

أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، أن عدد مرضى فيروس "سى" الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة لطلب العلاج بسوفالدى بلغ 160 ألف مريض.

وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم صرف المثيل المصرى للسوفالدى لـ 12 ألف مريض بفيروس سى، مشيراً إلى أنه سيتم صرف نفس العلاج لـ 23 ألف مريض بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

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