بالفيديو - مؤمن زكريا يُجيب .. ما موقفه من الجلوس احتياطيا مع منتخب مصر

شدد مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي على التزامه التام بقرار هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بجلوسه احتياطيا في مباراة تشاد.

مصر ضربت تشاد على أرض الأخير 5-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتحلق في صدارة المجموعة السابعة. (طالع التفاصيل)

وجلس مؤمن زكريا على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

وأجاب مؤمن عن موقفه من الجلوس احتياطيا مع المنتخب قائلا: "لست غاضبا من الجلوس بديلا، فالمدير الفني هو المسؤول الأول عن اختيارا اللاعبين سواء الأساسي أو الاحتياطي".

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "الأهم أنني ساهمت في تغيير أداء المنتخب للأفضل بعد نزولي في الشوط الثاني".

وأشار مؤمن زكريا إلى أن فوز المنتخب على تشاد تحقق "وسط ظروف صعبة للغاية، سواء درجة حرارة عالية أو سوء أرضية الملعب".

شاهد الفيديو