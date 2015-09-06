الإصابة تبعد غالي وصالح جمعة عن تدريبات الأهلي

لم يشارك ثنائي الوسط حسام غالي وصالح جمعة في مران الأهلي الجماعي يوم الأحد استعدادا لمواجهة الملعب المالي السبت المقبل في كأس الكونفدرالية.

ويحل الملعب ضيفا على الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وذكر مراسل FilGoal.com أن إصابة غالي في العضلة الخلفية وصالح جمعة بالضامة حرمتهما من المشاركة في التدريبات الجماعية وخضعا للتأهيل في الجيم.

وحرص محمد حمدي زكي جناح الأهلي على تأدية تدريبات تأهيلية لزيادة الجانب البدني بعد عودته من معسكر المنتخب.

بينما عاد باسم علي في تدريبات الأهلي الجماعية عقب تعافيه من الإجهاد العضلي الذي أصابه.