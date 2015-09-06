بالصور.. محافظ كفر الشيخ: يجب القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بتوفير أماكن بديلة

ترأس الدكتور مهندس أسامة حمدى عبدالواحد محافظ كفرالشيخ واللواء محمد عاطف مدير الامن اليوم الاحد ، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين عن الطرق الرئيسية بمركز ومدينة الحامول ،حيث تم نقل الباعة الجائلين من الشوارع و انشاء سوق جديدة لهم ليعرضوا فيها بضائعهم بدل من الوقوف على الطرق الرئيسية وتعطيل حركة السير والمرور .

وتفقد المحافظ السوق الجديد للاطمئنان على عملية تسليم الباعة الاماكن المخصصة لكل بائع ليعرض فيها السلعة الخاصة به .

وقال المحافظ أنه يجب علينا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ولكن بعد وجود البديل حتى لا نقطع الارزاق وكل مواطن لدية الحق فى كسب رزقة بالحلال دون التحايل على القانون .

ومن جهة اخرى استقبل المواطنين المحافظ بالزغاريد والهتافات المؤيدة للقرار معبرين عن فرحتهم باهتمام المحافظة بهم وانشاء سوق جديده لبيع الخضراوات والاسماك والفاكهه.

رافقة خلالها اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.



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