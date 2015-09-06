ضبط 31 ألف علبة سجائر كليوباترا مقلدة مهربة من ليبيا بمطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، أثناء قيامهم بعمل حملة أمنيه بمنطقة سوانى سالم بدائرة القسم من ضبط سيارتين محملتين بـ 31 ألف علبة سجائر كليوباترا مقلدة مهربة من ليبيا بطريقة غير شرعية.

تم ضبط السيارة رقم 9645 م ه م قيادة مصطفى ح ف أ (23 سنة) سائق، مقيم بمنطقة الكيلو 4 بمرسى مطروح، يرافقه المدعو وليد ك م ع ( 24 سنة ) مقيم ذات العنوان وبحوزتهما 3100 قاروصة تحوي 31 ألف علبة سجائر مهربة من دولة ليبيا تحمل علامة تجارية مقلدة لماركة كليوباترا غير خالصة الرسوم الجمركية.

كما تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا بيضاء اللون فر قائدها هارباً تاركاً السيارة حال مشاهدته للقوات .

بسؤال قائد السيارة الأولى اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بتهريب السجائر المضبوطة وإدخالها للبلاد بطرق غير مشروعه دون سداد الضرائب المستحقة عليها.

جارِ رفع بصمتي الشاسيه والموتور، للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه .

>بالكشف عن المتهمين بوحدة الحاسب الآلي، تبين أن الأول مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4078/2011 جنح مطروح تبديد والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين والمضبوطات والسيارتين تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.