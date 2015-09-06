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حصر 3000 أسرة من المزارعين للاستفادة من التأمين الصحي بسوهاج

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حصر 3000 أسرة من المزارعين للاستفادة من التأمين الصحي بسوهاج حصر 3000 أسرة من المزارعين للاستفادة من التأمين الصحي بسوهاج

ادارة التعاون الزراعي بمركز سوهاج

قال المهندس فتحي محمد محمود مدير عام التعاون الزراعي بمركز سوهاج، فى تصريح لوكالة ” أونا ” للأخبار إن ادارة التعاون الزراعي بمركز سوهاج إنتهت من حصر المزارعين الحائزين والغير حائزين من أبناء دائرة مركز سوهاج والغير مؤمّن عليهم للبدء فى أجراءات التأمين الصحي لهم للعلاج بمستشفيات وزارة الصحة على نفقة الدولة.

وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح وتحت إشراف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك تحقيقاً لما نص علية الدستور فيما يخص حقوق الفلاح المصري، والذى من ضمنها خدمة التأمين الصحي.
> ومن ناحية أخرى قال مدير عام التعاون الزراعي بمركز سوهاج أنه تم الإنتهاء من حصر 3000 أسرة لمزارعين غير مؤمّن عليهم، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من مديري الجمعيات الزراعية بكل قرية بالإشتراك مع مفتشي التعاون​ .​

 

 

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أونا

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