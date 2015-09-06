مصرع موظف في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

لقى موظف بالألومنيوم مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية، أثناء عودته من عمله أثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع حمادي وفرشوط.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بمصرع المدعو “محمد .إ . ص” موظف بشركة مصر للألومنيوم، ومقيم بقرية العركي بفرشوط، إثر إصابته بطلقات نارية أثناء عودته من عمله أمام مدخل قرية البطحة.

وكشفت التحريات الأولية أن وجود خلافات ثأرية بين المجني عليه، وآخرين من قرية حمره دوم التابعة لمركز نجع حمادي وراء الحادث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثة بعد ندب الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم .