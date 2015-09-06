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إسرائيل تعتقل فلسطينيين عبرا السياج الأمنى جنوب قطاع غزة

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إسرائيل تعتقل فلسطينيين عبرا السياج الأمنى جنوب قطاع غزة إسرائيل تعتقل فلسطينيين عبرا السياج الأمنى جنوب قطاع غزة
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت فلسطينيين اثنين لدى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم فلسطينيين بعد ان اجتازا السياج الامني المحيط بجنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المعتقلين جرى تسليمهما لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" للتحقيق معهما.

وتزايدت في الشهور الأخيرة حالات التسلل من غزة إلى داخل إسرائيل بحثا عن فرص عمل بسبب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام التاسع على التوالي.

في سياق متصل، ذكرت الإذاعة أن الجيش الاسرائيلي سوف يدخل الخدمة الشهر القادم على حدود قطاع غزة منظومة رادار متطورة هي الأولي من نوعها في العالم للتحذير من اطلاق قذائف الهاون على الاراضي الاسرائيلية.

وأشارت إلى أن الجهاز الجديد سوف يوفر عددا كبيرا من الانذارات حال اطلاق قذائف الهاون، كما يزيد من زمن الانذار بثماني حتى 10 ثوان.
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