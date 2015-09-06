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الأردن يحبط محاولة تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد

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الأردن يحبط محاولة تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد الأردن يحبط محاولة تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد
أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات الأردنية محاولة تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى خارج المملكة، حسبما أفاد بيان صادر اليوم الأحد عن المركز الإعلامي التابع لمديرية الأمن العام.

وأشار البيان إلى أن جهود إحدى فرق مكافحة المخدرات أسفرت عن تحديد المركبة التي تحمل المواد المخدرة ورصد تحركاتها وإعداد نقطة كمين لضبطها ؛ وذلك قبل تهريبها برا.. موضحا أن التحقيق لايزال مستمرا لمعرفة المتورطين في القضية والقبض عليهم.

وكان العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة محافظة المفرق (75 شمال شرق عمان) قد تمكنوا يوم الأربعاء الماضي من إحباط محاولة تهريب 500 ألف قرص مخدر إلى عبر استخدام الماشية كوسيلة تهريب.

يشار إلى أن الأمن الأردني كان قد أحبط خلال الشهر الماضي بمدينة العقبة (330 كم جنوب عمان) عملية تهريب 5 ملايين قرص مخدر إلى السعودية فيما تمكن من إحباط عملية تهريب ربع مليون قرص مخدر عبر أحد المعابر الحدودية البرية بداخل سيارة تحمل لوحة أرقام عربية يقودها شخص عربي برفقته سيدتان من أقاربه.
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