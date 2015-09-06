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إسرائيل تبدأ فى بناء سياج على الحدود مع الأردن

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إسرائيل تبدأ فى بناء سياج على الحدود مع الأردن إسرائيل تبدأ فى بناء سياج على الحدود مع الأردن
بدأت إسرائيل فى بناء سياج على طول جزء من حدود البلاد الشرقية مع الأردن، فيما يفر لاجئون من الحرب الأهلية السورية ومهاجرون آخرون من بلدانهم.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: "نحن نرى اليوم ما الذى يحدث عندما تفقد الدول سيطرتها على حدودها"، فى إشارة فيما يبدو إلى تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط الذى تمزقه الحروب وتوجه المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.

وكان نتنياهو، قد نعى فى وقت سابق "المأساة الإنسانية" المتمثلة فى حرب سوريا الأهلية وقال، إن إسرائيل ساعدت الضحايا، غير أنه قال، إن اسرائيل صغيرة للغاية بحيث يصعب عليها أن تقبلهم.

وشيدت إسرائيل اسيجة بالفعل على طول حدودها مع لمنع دخول المهاجرين الأفارقة وكذلك عند مرتفعات لجولان المتاخمة لسوريا.

وقال زعيم المعارضة أسحق هرتسوغ، أمس السبت، إن إسرائيل يتعين عليها أن تقبل عددا محدوداً من اللاجئين السوريين.
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