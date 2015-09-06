بالصور.. استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر بسوهاج

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم بجامعة سوهاج حفل استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر تحت شعار ” بالعلم والشباب تحيا مصر ” ، بحضور أ .د نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ، و اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج .

وألقي المحافظ كلمة أعرب فيها عن شكره لجامعة سوهاج والسادة الحضور وخاصة شباب سوهاج الذين سيمثلون المحافظة في جميع المسابقات الرياضية في اسبوع شباب الجامعات المصرية والذي سيقام بجامعة قناة السويس هذا العام 2015م ، مطالبا إياهم بتشريف مصر عامة وسوهاج خاصة في جميع المسابقات الرياضية، كما وعدهم بلقاءه عند عودتهم حاملين كؤوس النصر رافعين راية مصر وسوهاج أمام الجميع وفي ظل قيادة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد تجمع المشاركين في الأسبوع صباح اليوم من طلاب الجامعة وأندية التطوع والمرآة بالشباب والرياضة أمام بوابة الجامعة بجوار المدينة الجامعية وبدء الحفل بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم وتم اشعال الشعلة في مسيرة إنطلقت تجوب جامعة سوهاج بصحبة الأغاني الوطنية والموسيقي النحاسية، ثم اتجهت المسيرة خارج الجامعة مروراً بشارع الثانوية بنات وأمام ديوان عام المحافظة وأمام الإستاد الرياضي وشارع الجامعة وأمام نادي الشرطة مستقرة بالجامعة مرة أخري، ليودع المحافظ والقيادات الأمنية والجامعية الشعلة متجهة بالوفد المرافق لها إلي محافظة أسيوط .