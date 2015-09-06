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وزارة الخارجية تنظم ندوة تثقيفية لطلاب العلوم السياسية بالجامعات المصرية

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وزارة الخارجية تنظم ندوة تثقيفية لطلاب العلوم السياسية بالجامعات المصرية وزارة الخارجية تنظم ندوة تثقيفية لطلاب العلوم السياسية بالجامعات المصرية

جانب من الندوة

نظمت وزارة الخارجية يوم الأحد 6 سبتمبر ندوة تثقيفية لطلاب العلوم السياسية بالجامعات المصرية بالاشتراك مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وذلك للتعريف بالمهام والأنشطة التي تقوم بها وزارة الخارجية في إطار تنفيذ سياسة الخارجية وحماية المصالح المصرية والحفاظ على الأمن القومي، بالإضافة إلى التعريف بهيكل الوزارة وقطاعاتها وإدارتها المختلفة، وأساليب التدريب والتأهيل للعاملين بالسلك الدبلوماسي.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى حرص السيد سامح شكري وزير الخارجية على تنظيم الندوة في إطار برنامج الدبلوماسية العامة الذى تضطلع به الوزارة للتواصل مع الجامعات ومراكز البحث المصرية للتعريف بأولويات السياسة الخارجية المصرية، وحرص الوزارة على اختيار وتأهيل العناصر الشابة الراغبة فى الإتحاق بالعمل الدبلوماسي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الطلبة المشاركين استمعوا إلى محاضرات حول أسلوب وآليات عمل وزارة الخارجية، والبرامج التدريبية التي يتلقاها الدبلوماسي منذ لحظة التحاقه بالسلك الدبلوماسي وطوال مساره الوظيفي، فضلاً عن القدرات والمؤهلات الشخصية المطلوب توفرها في الراغبين في الالتحاق بالعمل الدبلوماسي لضمان أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم بالكفاءة اللازمة.

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