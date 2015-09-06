ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بقصد الاتجار فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الأحد، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على ثمانية أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات بغرض الاتجار.

تمكنت الحملة من ضبط عيسى .ع.ع فلاح مقيم بمازورة مركز سمسطا وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/3144 إداري مركز سمسطا، وأيمن .ع.ع مقيم بندر سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 تحرر له المحضر رقم 2015/3167 إداري مركز سمسطا ، ومحمد .ر.ع نجار مقيم مازورة مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/3150 إداري مركز سمسطا.

كما تمكنت الحملة من ضبط محمد.ع.ح ومحمد.ص.ق ومقيمان مركز سمالوط المنيا وبحوزتهما (200) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.. وكذا عدد (2) هاتف محمول تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/3162 إداري مركز سمسطا.

وضبط أحمد .ح.ف ومصطفى .ر.م مقيمان بندر ببا وبحوزتهما (50) قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ مالي (300) ج حصيلة الاتجار وهاتف محمول، تحرر له المحضر رقم 2015/5338 إدارى مركز ببا.

كما تم ضبط عمرو .ج.ي فلاح مقيم عزبة الديابة مركز إهناسيا وبحوزته (750) جم من نبات البانجو المخدر وكذا (15) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 2015/5520 إداري مركز بنى سويف.