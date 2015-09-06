صور|| «وزير الطيران» يتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة

قام وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، اليوم الأحد، بجولٍة تفقديٍة بمطار القاهرة الدولي استغرقت عدة ساعات، تفقد خلالها أعمال التسويات والرصف بأرض المهبط الخاصة بمبنى ركاب رقم (2) بالمطار.

وتفقد الوزير، المبنى من الداخل والوجهات الزجاجية التي جرى الانتهاء منها بالفعل، ووجه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرصف بالمبنى خلال أسبوعين من الآن، وتابع الوزير الانتهاء من أعمال منطقة الربط بين مبنى ركاب (2) ومبنى ركاب (3) وأعمال التجميل بمحيط المبنى.

وأكد الوزير خلال جولته، على ضرورة الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات حسب المخطط على أن يجري التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2016. ويهدف مبنى الركاب رقم (2) إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 30 مليون راكب، وذلك بإضافة 7.5 مليون راكب سنويًا إلى سعة المطار.

رافق الوزير في جولته بالمطار، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الدكتور محمود عصمت، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، الطيار أحمد جنينه.