الداخلية: عكاشة تعرض لحادث طريق ولا صحة لما تداولته بعض المواقع من عملية اغتياله

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت مساء اليوم الأحد 6 الجارى حول نجاة الإعلامى المصرى توفيق عكاشة من محاولة إغتيال .

وأوضح المسئول أن حقيقة الواقعة تخلص في حادث سير نتج عن خروج سيارة فيات 128 من أحد الشوارع الجانبية بشارع لطفى السيد فى إتجاه شارع رمسيس حال مرور سيارة الحراسة وسيارة الإعلامى المذكور مما أدى لإنحراف سيارة الحراسة الخاصة بالإعلامى المذكور وإصطدامها بأحد أتوبيسات هيئة النقل العام بالطريق ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بسيطة بسيارة الحراسة دون إصابات .

وتهيب وزارة الداخلية بوسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية .