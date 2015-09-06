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الدكتور خالد سمك: 123 حالة إصابة بالسرطان لكل مائة ألف مواطن سنويًا

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الدكتور خالد سمك: 123 حالة إصابة بالسرطان لكل مائة ألف مواطن سنويًا الدكتور خالد سمك: 123 حالة إصابة بالسرطان لكل مائة ألف مواطن سنويًا
أكد الدكتور خالد سمك، مساعد رئيس أمانة المراكز المتخصصة فى مجال الأورام خلال مؤتمر صحفى اليوم، عن تدريب دفعة جديدة من الأطباء والصيادلة على اقتصاديات الدواء، أن الأمانة لديها 11 مركزًا أورام منتشرة فى مختلف المحافظات.

وقال: نسعى لإضافة خطوط علاج جديدة موضحًا أن معدلات الأورام مرتفعة حيث إن معدلات المرضى الجدد تصل إلى 123 حالة جديدة لكل 100 ألف سنويًا فى وأن هناك من 6 إلى 15 حالة سرطان جديدة يوميًا تستقبلهم وحدات الأورام التابعة لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه المراكز تغطى 60 % من مرضى الأورام فى مصر مشيرًا إلى أن المترددين على هذه المراكز يتردد عليها من 200 :300 مريض يوميًا على كل مركز.

من جانبها قالت الدكتورة مهجة مصطفى متولى رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إننا نهتم بتدريب الأطباء والصيادلة بوزارة الصحة والتى تعتبر المسئولة عن صحة المواطن وننفذ الخطة السنوية الخاصة بالأطباء الذين يتم تدريبهم ونحتاج إلى ميزانية أكبر لتدريب الأطباء فى قطاعات معينة مثل الطوارئ والتخدير والأطفال حديثى الولادة والبدء بالشبان حديثى التخرج.

وأضافت: "نهتم ببرامج الزمالة المصرية بالإضافة إلى الدراسات العليا للمساعدة فى تطوير المنظومة الصحية ونهتم باقتصاديات الصحة وبرامج اقتصاديات الصحة تهتم بمعرفة المردود المادى للأجهزة فلابد من دراسة الفائدة من شراء أى جهاز وتعليم الأطباء كيفية حساب الربح والخسارة منه".

وأشارت إلى أن اقتصاديات الصحة تعلمنى كيف انفق فى مقابل إنقاذ مريض وعدم شراء أى أجهزة دون معرفة المردود أو العائد منة ولابد من التثقيف الصحى وعمل برامج توعية فإذا قمنا بإجراء توعية ضد فيروس سى سوف نوفر نفقات كثيرة يتم إنفاقها على العلاج من الفيروس مشيرة إلى أن الوزارة تتعاقد مع أساتذة لتوعية الأطباء فى الأماكن النائية موضحة أنه تم التعاقد مع 56 مستشفى لتدريب الأطباء على رأس العمل.

وتحدث الدكتور عبد الله أبو طالب خبير منظمة الصحة العالمية عن اقتصاديات الدواء موضحًا أن يمكن توفير مبالغ كبيرة بتوفير العلاج المناسب للمريض المناسب وبالوقاية من الأمراض فالدولة تنفق على مضاعفات السكر أكثر من الإنفاق على مرض السكر نفسه وإذا غيرنا خطين من العلاج يمكن أن نوفر الإنفاق على مضاعفات مرض السكر.

من جانبه قال أشرف الخولى مدير علاقات حكومية إننا قمنا بتدريب 30 طبيبا وصيدليا العام الماضى ونقوم هذا العام بتدريب 35 طبيبا آخر والتى تقوم وزارة الصحة باختيارهم.

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مصر 365

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