القبض على 4 من لصوص شركة تحويل الأموال وملاحقة 2 بالإسماعيلية

ألقى رجال مباحث مركز الإسماعيلية القبض على 4 من أفراد تشكيل عصابي سرق نحو 40 ألف دولار من شركة تحويل الأموال حيث حبستهم النيابة احتياطيًا على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط اثنين آخرين.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بنجاح المقدم محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه فى القبض على تشكيل عصابى سرق فرع شركة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال.

وكان العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز الإسماعيلية تلقى بلاغًا يتهم مجهولين بكسر خزينة الفرع وسرقة 39 ألفًا و614 دولارًا.

تشكل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث توصل إلى أن مرتكبى الواقعة كلٍ من (ح. ر . أ) 33 سنة عاطل ومقيم بالقاهرة، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة خزنة، سرقة متجر، سرقة متنوعة" مطلوب حبسه 6 سنوات و6 أشهر فى 4 قضايا "سرقة "و (ي . ص . ع ) 53 سنة سائق، ومقيم بالقاهرة، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة خزنة، سرقة متجر، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، أموال عامة" و(ر . ص . خ ) 32 سنة سائق، ومقيم بالجيزة، مطلوب حبسه سنة فى قضيتى "سرقة" و (ي . م . ى ) 33 سنة سائق، ومقيم بالإسماعيلية و(م . م . م) 31 سنة عاطل مقيم فى الجيزة و(أ . ف . ج ) 35 سنة عاطل مقيم بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الخامس والسادس وبمواجهتهم اعترفوا بإشتراكهم مع الهاربان فى ( 8 ) وقائع سرقات مبالغ كبيرة من داخل بعض الشركات، وبإرشادهم تم ضبط السيارتين رقمى ( ل هـ 2371 – ط ب 5824 ) وسيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمين فى إرتكاب الوقائع ، وكذا ضبط المسروقات الأدوات المستخدمة فى إرتكاب جرائمهم (2 عتلة حديدية، مقص حديدى، بلطة حديدية ، 3 سلاح أبيض مطواة).

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت نيابة مركز الإسماعيلية باشراف المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.