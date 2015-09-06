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بالصور والفيديو.. مدير أمن سوهاج يشارك فى استقبال أسبوع شباب الجامعات

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شارك اللواء أيمن أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج اليوم فى استقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى تنظمه جامعة قناة السويس فى الفترة من 12-17 سبتمبر الجارى.

كما شارك فى استقبال الشعلة الدكتورصفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أنيس شيحة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج.

وأوضح اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن الشباب هما ذخيرة فى المرحلة القادمة وأنهم الجيل الذى سوف يتسلم الراية وأنه يجب أن يضعوا نصب أعينهم شيئا واحدا وهو كيفية رخاء وتقدم مصر الحبيبة التى تربوا على أرضها وارتووا من ماء نيلها واستغلال قوتهم وفكرهم فيما ينفع ولا يضر لأنهم حجر الزاوية فى عملية الإنتاج ومصر لن تبنى إلا بسواعدهم الفتية حفظ الله مصر شبابها وجيشها وشرطتها ووفق رئيسها فى استكمال مسيرة التقدم والرخاء لها.

كما أشار الدكتور نور الدين إلى أن أسبوع شباب الجامعات كان متوقفا منذ 2009 بسبب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وإعادة تنظيمه هذا العام 2015 يؤكد على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى كافة ربوع الوطن وعودة الأمن والأمان من جديد وأن الجامعات المصرية وشبابها بخير، موضحاً أن اهتمام قيادات المحافظة بحضور هذا الاحتفال يؤكد على إيمانهم بأهمية دور الشباب فى بناء الوطن، مضيفاً أن هذا الأسبوع لا يعتبر منافسات رياضية وعلمية وفنية وحسب بل يمثل حالة من التعايش والتلاقى بين شباب الجامعات المصرية من مختلف محافظات الجمهورية مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 جامعة ستشارك فى هذا الحدث يمثلها ما يزيد عن 7000طالب وطالبة منهم 200 طالب من جامعة سوهاج.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن وصول الشعلة إلى سوهاج وإشعالها وسط احتفالية كبرى، يؤكد قرب انطلاق اكبر تجمع طلابى وشبابى تشهده مصر عقب ثورتى يناير ويونيو المجيدتين موضحاً أن مسار تنظيم الشعلة سيجوب باقى محافظات الجمهورية من الوجه البحرى حتى الوجه القبلى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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