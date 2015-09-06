بالصور.. تطوير ورفع كفاءة طرق المحسمة القديمة والقصاصين بالإسماعيلية

قام اليوم المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يرافقه أحمد بدران البعلى رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة ونهاد محمد لطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بجولة تفقدية بمنطقة المحسمة المحطة والتى تضمنت متابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المقابر والشريط الموازى للسكك الحديدية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات والرتش وتوسعة الطريق وتطهير الطريق من الهيش والبوص على الجانبين بالإضافة إلى صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة بطول الطريق وإعادة تأهيله من جديد لخدمة أهالى المنطقة وتوابعها كما التقى السكرتير العام للمحافظة خلال الجولة بعدد من المواطنين والأهالى واستمع إلى مطالبهم ووعد بدراسة وضع حلول جذرية لها بعد العرض على المحافظ والجهات المختصة .

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن مضاعفة وتضافر جميع الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتفعيل منظومة النظافة العامة و استكمالا لتنفيذ أعمال برامج وخطة محافظة الإسماعيلية للنظافة العامة ورفع تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات من مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والعمل على استعادة المظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية .

وخلال الجولة أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل ورفع القمامة والمخلفات من جميع الأماكن وخاصة بؤر التجمع أولا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للقرية مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل دور المواطنين والمشاركات الشعبية والمجتمعية مع التنفيذيين.



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