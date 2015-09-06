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مهاب مميش: عبور سفينة حاويات دنماركية القناة الجديدة بحمولة 171 ألف طن

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مهاب مميش: عبور سفينة حاويات دنماركية القناة الجديدة بحمولة 171 ألف طن مهاب مميش: عبور سفينة حاويات دنماركية القناة الجديدة بحمولة 171 ألف طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن قناة السويس الجديدة، شهدت اليوم الأحد، عبور سفينة الحاوياتEUGEN MAERSK التى ترفع علم الدنمارك بحمولة 171 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.

وكانت قناة السويس قد شهدت أمس السبت عبور 43 سفينة فى الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.7 مليون طن، حيث عبرت 23 سفينة من الجنوب بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.6مليون طن، ومن الشمال 20 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.1 مليون طن.

وأضاف، أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات البنميةMSC OILVER بحمولة 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

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مصر 365