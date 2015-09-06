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بالصور.. محافظ كفر الشيخ للمصطافين: سنتلافى نقص الخدمات بمصيف بلطيم العام المقبل

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قال الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، خلال جولته بمصيف بلطيم اليوم الأحد، إنه غير راضٍ عن المظهر الذى ظهر عليه المصيف هذا العام، مضيفاً: أعد بأن يكون مصيف بلطيم العام القادم مختلف تماما، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى وتطوير الطرق والحدائق والمتنزهات ونظافة الشواطئ، وأن مصيف بلطيم يعد نافذة كفر الشيخ السياحية ولابد من تطويره حتى يجذب المصطافين بشكل كبير، والعمل على حل جميع المشاكل التى ظهرت هذا العام وتلافيها فى العام القادم.

ورافقه خلال الجولة محسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم، ثم قام المحافظ بزيارة عيادة الأسنان بوحدة صحة الأسرة بجولة بشوارع المصيف للوقوف مستوى النظافة.

كما تفقد المحافظ حديقة النرجس الجديدة التى تقام على مساحة 5000 متر بتكلفة 60 ألف جنيه، وكلف المحافظ رئيس مدينة المصيف بعمل استراحات داخل الحديقة ليستمتع المصطافين بجمال الطبيعة، كما اطمأن على مستوى النظافة والمرافق وبسؤالة لعدد من المصطافين الذين أكدوا أن هناك تحسنا ملحوظا، آملين المزيد من الجهد حتى يظهر المصيف العام القادم بشكل مختلف.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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