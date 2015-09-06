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بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد الحالة الأمنية بمركز شرطة الحامول

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تفقد اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ اليوم الأحد مركز شرطة الحامول رافقه خلالها اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي وعدد من قيادات مديرية الأمن.

وبمجرد دخوله مركز الشرطة أصر مدير الأمن على مصافحة المجندين والتودد له والتعرف على أحوالهم.

وشدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين لأنها رسالة لابد أن تصل لأهالي كفر الشيخ حسب قوله و الشرطة تعمل على سلامه المواطن.

وقال مدير الأمن أن حق المواطن علينا حسن المعاملة مشيداً بقوة العلاقة بين الشرطة والشعب مشيداُ بأهالي كفر الشيخ لحسن تعاونه مع رجال الشرطة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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