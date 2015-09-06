الكركم والروزمارى والزعتر أهم التوابل لصحة الدماغ وعلاج الزهايمر

كشف الموقع العالمى المتخصص فى فوائد الأغذية "Health Digezt"، أن هناك مجموعة من التوابل عند إضافتها للطعام قد تعزز صحة الدماغ وتمدها بقوة هائلة للذاكرة وتخفض من نسبة الإصابة بمرض الزهايمر، وتتمثل فى 4 توابل: 1- الكركم:

>الكارى والكركم يحتويان على مادة كيميائية مسئولة عن الذاكرة وصحة الدماغ ويعتقد أنها مسؤولة أيضاً عن مرض الزهايمر. 2- الزعفران:

>أثبتت ثلاث دراسات أن الزعفران فعال مثل الأدوية المضادة للاكتئاب فى علاج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد. 3- الزعتر:

>الزعتر يزيد من كمية "DHA" وهو من الأحماض الدهنية الأساسية فى الدماغ، و"الزعتر المجفف"، لديه 30 ضعف فرص شفاء الدماغ بمضادات الأكسدة من التوت الخام، و46 مرة أكثر من التفاح، و56 ضعف المضادات الأكسدة الموجودة فى الفراولة، مما يجعله واحد من أقوى حماة خلايا الدماغ على هذا الكوكب. 4- روزماري:

>أفادت دراسة عام 2006 أن روزمارى يقلل التدهور الإدراكى لدى الأشخاص الذين يعانون من الخرف.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365