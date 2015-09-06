احرص على تناوله يوميا.. الزبادى يمنح الطاقة ويمنع نزلات البرد

الهضم من الأسباب الرئيسية التى تجعلنا نتناول الزبادى يومياً، لكن هناك فوائد أخرى لا نعرفها قد تجعلنا نحرص أكثر على تناول الزبادى يومياً، والتى عرضها الموقع الطبى الامريكى “Health”، وتشمل:إعلان - Ads إعلان - Ads
>بصرف النظر عن الطاقة التى توفرها الكربوهيدرات لكن منتجات الألبان كالزبادي، تحتوى على فيتامين "B" الذى يعمل على إعطاء الجسم المزيد من الطاقة.
>الزبادى يساعد على بناء العضلات، مما يساعد على حرق الدهون، كما أنه مصدرا كبيرا للطاقة فبالتالى يدعم التدريبات ويكون أداة لانقاص الوزن، ويحتوى على كمية معتدلة من البروتين الذى يساعد على بناء العضلات.
>واحدة من العديد من فوائد تناول اللبن الزبادى هو أن لديه قدرة جيدة فى تعزيز المناعة، وقد تبين أنه يجعل خلايا "T" (الخلايا المناعية التى تحارب العدوى)، أقوى وأكثر نشاطاً، لذلك فإنه يحارب نزلات البرد.
1- يعطى الطاقة التى تحتاج إليها وأكثر
>بصرف النظر عن الطاقة التى توفرها الكربوهيدرات لكن منتجات الألبان كالزبادي، تحتوى على فيتامين "B" الذى يعمل على إعطاء الجسم المزيد من الطاقة.
2- لتخفيف الوزن
>الزبادى يساعد على بناء العضلات، مما يساعد على حرق الدهون، كما أنه مصدرا كبيرا للطاقة فبالتالى يدعم التدريبات ويكون أداة لانقاص الوزن، ويحتوى على كمية معتدلة من البروتين الذى يساعد على بناء العضلات.
3- يمنع نزلات البرد
>واحدة من العديد من فوائد تناول اللبن الزبادى هو أن لديه قدرة جيدة فى تعزيز المناعة، وقد تبين أنه يجعل خلايا "T" (الخلايا المناعية التى تحارب العدوى)، أقوى وأكثر نشاطاً، لذلك فإنه يحارب نزلات البرد.