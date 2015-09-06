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مرشح محتمل لمواجهة مصر في تصفيات المونديال - سيراليون تتعادل مع كوت ديفوار

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مرشح محتمل لمواجهة مصر في تصفيات المونديال - سيراليون تتعادل مع كوت ديفوار مرشح محتمل لمواجهة مصر في تصفيات المونديال - سيراليون تتعادل مع كوت ديفوار

نجح منتخب سيراليون المرشح المحتمل لمواجهة في تصفيات كأس العالم 2018 في التعادل مع كوت ديفوار بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد.

فقد أوقعت قرعة تصفيات مونديال 2018 المصري في مواجهة الفائز من تشاد وسيراليون في المرحلة الأولى، قبل أن يتأهل الفائز لمرحلة المجموعات الأخيرة من التصفيات.

وأقيمت مباراة سيراليون وكوت ديفوار التي انتهت بالتعادل 0-0 بمدينة بورت هاركورت النيجيرية بدلا من فريتاون عاصمة سيراليون بسبب انتشار فيروس إيبولا القاتل.

بينما سقطت تشاد أمام مصر بنتيجة 5-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015.

وتقام مواجهتي تشاد وسيراليون في تصفيات المونديال يومي 5 و13 اكتوبر المقبل.

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